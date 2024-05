იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 21 მოსამართლე უვადოდ დანიშნა

Less than a minute

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 21 მოსამართლე, რომელთაც სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა გაიარეს, 21 მაისს უვადოდ დანიშნა.

სააპელაციო ან საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე გამწესდება 3 წლის ვადით, კონკურსის საფუძველზე. ამ ვადის გასვლამდე, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, გაამწესოს თუ არა თითოეული მოსამართლე თანამდებობაზე უვადოდ.

ახლად დანიშნული მოსამართლეები თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ასევე ზუგდიდის, ფოთის, ოზურგეთის, გორისა და ახალციხის რაიონულ სასამართლოებში იმსახურებენ.

