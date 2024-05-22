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Высший совет юстиции назначил 21 судью бессрочно
21 мая Высший совет юстиции назначил 21 судью бессрочно, которые прошли трехлетний испытательный срок.
Судья апелляционного или городского суда назначается на должность сроком на 3 года по конкурсу. До истечения этого срока Высший совет юстиции Грузии принимает решение о назначении каждого судьи бессрочно.
Новоназначенные судьи будут работать в Тбилисском городском суде, а также в Зугдидском, Потийском, Озургетском, Горийском и Ахалцихском районных судах.
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