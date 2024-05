Less than a minute

21 мая Высший совет юстиции назначил 21 судью бессрочно, которые прошли трехлетний испытательный срок.

Судья апелляционного или городского суда назначается на должность сроком на 3 года по конкурсу. До истечения этого срока Высший совет юстиции Грузии принимает решение о назначении каждого судьи бессрочно.

Новоназначенные судьи будут работать в Тбилисском городском суде, а также в Зугдидском, Потийском, Озургетском, Горийском и Ахалцихском районных судах.

