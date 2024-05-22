Высший совет юстиции Грузии. Фото: facebook.com/HighCouncilofJusticeofGeorgia/
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Высший совет юстиции назначил 21 судью бессрочно

Civil.ge Send an email 22/05/2024 - 15:48
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21 мая Высший совет юстиции назначил 21 судью бессрочно, которые прошли трехлетний испытательный срок.

Судья апелляционного или городского суда назначается на должность сроком на 3 года по конкурсу. До истечения этого срока Высший совет юстиции Грузии принимает решение о назначении каждого судьи бессрочно.

Новоназначенные судьи будут работать в Тбилисском городском суде, а также в Зугдидском, Потийском, Озургетском, Горийском и Ахалцихском районных судах.

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Civil.ge Send an email 22/05/2024 - 15:48
5 Less than a minute

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