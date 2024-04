ევროკავშირის პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტის დელეგაცია საქართველოს სტუმრობს

ევროკავშირის პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტის დელეგაცია 10-11 აპრილს საქართველოს სტუმრობს. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, სალომე ზურაბიშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, ილია დარჩიაშვილს და თავდაცვის მინისტრს, ირაკლი ჩიქოვანს.

პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტი არის მუდმივმოქმედი ორგანო ევროკავშირში, რომელიც ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის, მათ შორის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის საკითხებზე მუშაობს.

შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან

10 აპრილს, ევროკავშირის პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტის დელეგაციას ორბელიანების სასახლეში პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა უმასპინძლა. მხარეებმა საქართველო – ევროკავშირის ურთიერთობები, ე.წ. რუსული კანონის ხელახალი ინიცირებისა და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს.

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებას. ევროკავშირის დელეგაციამ კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერა. თავის მხრივ, საქართველოს პრეზიდენტმა ევროკავშირს მადლობა გადაუხადა სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობისათვის.

პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ „ქართველი ხალხისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაციის პროცესი“ და რომ ის იზიარებს ევროკავშირის ღირებულებებს.

საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტში უკვე მეორედ ინიცირებულ რუსულ კანონს ქვეყნისათვის „გამოწვევა“ უწოდა და აღნიშნა, რომ კანონის მიღება „გავლენას მოახდენს სამოქალაქო საზოგადოებაზე. ევროკავშირის ღირებულებების დამცველი სამოქალაქო სექტორის განადგურება კი, სწორედ რუსეთის მიზანს წარმოადგენს“.

,,როცა საკითხი ეხება ევროპასა და რუსეთს შორის არჩევანს, პრეზიდენტი აქ ნეიტრალური ვერ იქნება!”- განაცხადა პრეზიდენტმა.

პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა ქალთა კვოტირების გაუქმების საკითხზე და აღნიშნა, რომ დღეს ქვეყანაში ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებული რიტორიკა „მიუღებელია“.

შეხვედრაზე მხარეებმა ასევე ისაუბრეს შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ შავი ზღვა არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ ევროპის უსაფრთხოებაცაა და რუსეთი ცდილობს ის „დაპირისპირების ზღვად“ აქციოს.

შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან

დღესვე ევროკავშირის დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრს, ილია დარჩიაშვილს შეხვდა.

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე ძირითადი ყურადღება დაეთმო საქართველოსა და რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებულ ვითარებას. ილია დარჩიაშვილმა სტუმრებს გააცნო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული „რთული“ ვითარება როგორც უსაფრთხოების, ისე ჰუმანიტარული თვალსაზრისით და კიდევ ერთხელ დაადასტურა ხელისუფლების მტკიცე ნება კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის თაობაზე. თავის მხრივ, ევროკავშირის დელეგაციის წევრებმა ხაზი გაუსვეს ევროკავშირის „განუხრელ მხარდაჭერას“ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში და ევროკავშირის მზაობას გააგრძელოს აქტიური როლის შესრულება ამ პროცესში.

„განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საქართველოს, როგორც ევროკავშირის სანდო და სტრატეგიული პარტნიორის როლზე შავი ზღვის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის, ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის, დაკავშირებადობის განვითარებისა და დემოკრატიის ხელშეწყობის პროცესში“, – ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-რელიზში.

შეხვედრაზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე. კომიტეტის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ მიულოცეს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღება და აღნიშნეს, რომ „საქართველოსთვის ევროკავშირის კარი ღიაა“. ილია დარჩიაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა „ხელისუფლების ერთგულება ქვეყნის ევროპული კურსისადმი და მზაობა რეფორმების კომპლექსური დღის წესრიგის განხორციელებისადმი“.

შეხვედრა თავდაცვის მინისტრთან

დელეგაციის წევრები დღესვე თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ჩიქოვანსა და სამინისტროს სხვა თანამშრომლებს შეხვდნენ.

მინისტრმა კომიტეტის წევრებს ევროკავშირთან თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმატში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები გააცნო. ყურადღება გამახვილდა ევროპული სამშვიდობო მექანიზმის (EPF) ფარგლებში გაწეულ ფინანსურ დახმარებაზე, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ერთიანი პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებსა და რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევებზე.

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)