Делегация Комитета по политике и безопасности Евросоюза находится с визитом в Грузии

Делегация Комитета по политике и безопасности Евросоюза 10-11 апреля посещает Грузию. В рамках визита делегация уже встретилась с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, министром иностранных дел Илией Дарчиашвили и министром обороны Ираклием Чиковани.

Комитет по политике и безопасности является постоянным органом ЕС, который занимается общими вопросами внешней политики и политики безопасности, включая общую политику безопасности и обороны.

Встреча с президентом Грузии

10 апреля президент Саломе Зурабишвили приняла во дворце Орбелиани делегацию Комитета по политике и безопасности ЕС. Стороны обсудили отношения Грузия-ЕС, повторное инициирование в Парламенте Грузии т.н. «российского закона» об «иноагентах» и вопросы безопасности Черного моря.

По сообщению Администрации президента, разговор коснулся также ситуации на оккупированных территориях Грузии. Делегация ЕС еще раз выразила решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Со своей стороны президент Грузии поблагодарила Евросоюз за деятельность Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Президент отметила, что «процесс европейской интеграции очень важен для грузинского народа» и что он разделяет ценности Евросоюза.

Президент Грузии назвала «российский закон», заново инициированный в Парламенте, «вызовом» для страны и отметила, что принятие закона «затронет гражданское общество. Уничтожение гражданского сектора, защищающего ценности Евросоюза — это и есть российская цель».

«Когда вопрос касается выбора между Европой и Россией, президент не может здесь быть нейтральным!», – заявила Зурабишвили.

Президент также коснулась вопроса отмены женских квот и отметила, что существующая в стране риторика по этому вопросу сегодня «неприемлема».

На встрече стороны также обсудили вопросы безопасности Черного моря. Президент отметила, что Черное море – это безопасность не только региона, но и Европы, а Россия пытается превратить его в «море противостояния».

Встреча с министром иностранных дел

Сегодня же делегация ЕС встретилась с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.

По информации МИД, основное внимание на встрече было уделено ситуации с безопасностью в Грузии и регионе. Илья Дарчиашвили ознакомил гостей со «сложной» ситуацией на оккупированных территориях Грузии, как с точки зрения безопасности, так и с гуманитарной точки зрения, и еще раз подтвердил твердую волю властей Грузии по урегулированию конфликта мирным путем. В свою очередь, члены делегации ЕС подчеркнули «непоколебимую поддержку» со стороны ЕС в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ и готовность ЕС продолжать играть активную роль в этом процессе.

«Особое внимание было уделено роли Грузии, как надежного и стратегического партнера ЕС в процессе продвижения мира и стабильности, взаимовыгодного сотрудничества, развития связности и демократии в Черноморском регионе», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

На встрече особый акцент был сделан на процессе вступления Грузии в Евросоюз. Представители комитета еще раз поздравили Грузию с получением статуса кандидата и отметили, что «двери Евросоюза для Грузии открыты». Илья Дарчиашвили еще раз подтвердил «приверженность власти европейскому курсу страны и готовность реализовать сложную программу реформ».

Встреча с министром обороны

Сегодня же члены делегации ЕС встретились с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани и другими сотрудниками министерства.

Министр проинформировал членов комитета о реализованных и текущих реформах в различных форматах сотрудничества с Евросоюзом. В центре внимания была финансовая помощь, предоставляемая в рамках Европейского фонда мира (EPF), вопросы сотрудничества в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) и проблемы региональной безопасности.

Материал будет обновляться…

