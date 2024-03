ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოს სტუმრობს

ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში 18 მარტს საქართველოს სტუმრობს.

ალიანსის გენერალური მდივანი თბილისში აზერბაიჯანიდან ჩამოვიდა. იგი პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდა.

საქართველოს მთავრობის პრესრელიზის თანახმად, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ნატო-საქართველოს ურთიერთობების დღის წესრიგსა და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებს. ყურადღება დაეთმო შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებს და შავი ზღვის რეგიონის სტაბილურობის მნიშვნელობას „საერთო- ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში“.

პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ნატოს გენერალურ მდივანს ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერისა და პირადი ძალისხმევისთვის, ასევე საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა.

შეხვედრის შემდეგ კობახიძემ ტვიტერზე დაწერა: „მოხარული ვარ, თბილისში საქართველოს კარგ მეგობარს, იენს სტოლტენბერგს ვუმასპინძლო. როგორც ასპირანტმა ქვეყანამ, საქართველომ არაერთხელ აჩვენა თავისი ერთგულება, როგორც ნატოს საიმედო და ქმედუნარიანმა პარტნიორმა, რომელიც აძლიერებს საერთო ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას. მადლობელი ვართ გენერალური მდივნის პირადი მხარდაჭერისა და თავდადებისთვის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის წინსვლის საქმეში“.

Glad to host @jensstoltenberg, a good friend of 🇬🇪 in Tbilisi. As an aspirant nation, Georgia has consistently demonstrated its commitment as a reliable and capable partner of NATO, enhancing shared Euro-Atlantic security. Grateful for the Secretary General's personal support and… pic.twitter.com/kAhVtFiEPs