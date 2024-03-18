Генеральный секретарь НАТО находится с визитом в Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта посещает Грузию в рамках трехдневного визита в страны Южного Кавказа.

Генеральный секретарь альянса прибыл в Тбилиси из Азербайджана. Он встретился с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Встреча с премьер-министром

Согласно пресс-релизу правительства Грузии, на встрече, состоявшейся в Администрации правительства, разговор коснулся евроатлантической интеграции Грузии, повестки дня отношений НАТО-Грузия и перспектив будущего сотрудничества. Внимание было уделено вопросам безопасности Черного моря и важности стабильности Черноморского региона в «обеспечении общей евроатлантической безопасности».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поблагодарил генерального секретаря НАТО за поддержку и личные усилия на пути интеграции в альянс, а также за решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания Грузии.

После встречи Кобахидзе написал в Твиттере: «Я рад принять в Тбилиси хорошего друга Грузии Йенса Столтенберга. Будучи страной-аспирантом, Грузия неоднократно демонстрировала свою приверженность, как надежный и дееспособный партнер НАТО, который укрепляет общую евроатлантическую безопасность. Мы благодарны генеральному секретарю за личную поддержку и преданность делу продвижения процесса интеграции Грузии в НАТО».

Glad to host @jensstoltenberg, a good friend of 🇬🇪 in Tbilisi. As an aspirant nation, Georgia has consistently demonstrated its commitment as a reliable and capable partner of NATO, enhancing shared Euro-Atlantic security. Grateful for the Secretary General's personal support and… pic.twitter.com/kAhVtFiEPs — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) March 18, 2024

Совместная пресс-конференция

По итогам встречи стороны сделали совместные заявления для СМИ.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поблагодарил генерального секретаря НАТО за поддержку Грузии и ее стремлений. «НАТО продолжает оставаться главным гарантом евроатлантической безопасности», – заявил он и поблагодарил НАТО за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

«Грузия – один из самых лояльных и надежных партнеров альянса», – сказал премьер-министр. Касаясь участия Грузии в операциях, проводимых под эгидой НАТО, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «на протяжении многих лет наша страна активно участвовала в операциях под эгидой НАТО, тем самым внося значительный вклад в укрепление общей евроатлантической безопасности. В свою очередь, НАТО играла и продолжает играть важную роль в развитии обороноспособности Грузии».

По словам Кобахидзе, в Европе сейчас сложный и ответственный период, и «в этой сложной ситуации международному сообществу необходимо проявить единодушие и твердую приверженность принципам международного права».

Премьер-министр еще раз поблагодарил генерального секретаря НАТО за его визит в Грузию и отметил, что это «еще одно очень сильное выражение вашей поддержки Грузии».

«Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО», – сказал Йенс Столтенберг, добавив: «Мы высоко ценим тот важный вклад, который вы вносите в наши миссии». Он еще раз выразил полную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии. «Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии», – добавил он.

Генеральный секретарь осудил факт проведения выборов президента России в оккупированных регионах Грузии и Украины и назвал его «абсолютно незаконным». «Выборы президента России не были ни честными, ни свободными», – заявил он.

По словам Йенса Столтенберга, «Грузия сталкивается с трудными вызовами в плане безопасности» на фоне «империалистических устремлений» России, а Украина находится в сложной ситуации. «Вот почему важно, чтобы мы продолжали и укрепляли нашу поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99% военной поддержки Украины, и партнеры играют очень важную роль», – сказал он.

Столтенберг приветствовал тот факт, что Грузия принимает украинских беженцев и оказывает им гуманитарную и финансовую помощь.

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что во время встречи с премьер-министром Грузии обсуждалась безопасность Черного моря, которая, по его словам, актуальна как для Грузии, так и для НАТО. Он также отметил, что «российская война поставила под угрозу судоходство судов на Черном море и поставила под угрозу глобальную цепочку поставок продовольствия. Однако при нашей поддержке Украина нанесла ответные действия и повредила значительную часть российского флота в Черном море. Этот успех позволил Украине возобновить поставки пшеницы, которая так важна для экономики и глобальной продовольственной безопасности».

«Партнерство НАТО-Грузия уже прочно, и сегодня мы обсудили, как его можно развивать дальше», — сказал генеральный секретарь, приветствуя прогресс в таких областях, как управление кризисом, кибербезопасность и военные технологии.

«НАТО поддерживает вас на пути к более сильной демократии и полной евроатлантической интеграции. Эту поддержку подтверждает решение Бухареста, согласно которому Грузия станет членом Альянса», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул важность предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены Евросоюза и сказал: «то, что вы делаете для вступления в Евросоюз, то же самое вам понадобится и для полноценного союза с НАТО».

«Важно, чтобы Грузия продолжала укреплять местные реформы, демократические ценности и верховенство закона, в том числе путем проведения свободных и справедливых парламентских выборов в октябре этого года», – добавил генеральный секретарь НАТО.

Встреча с президентом Грузии

После встречи с премьер-министром генеральный секретарь НАТО встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Согласно пресс-релизу Администрации президента, стороны обсудили процесс интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры и достигнутый прогресс.

Разговор коснулся продолжающейся войны в Украине, агрессии России, а также важности и необходимости солидарности с Украиной со стороны международных партнеров и содружества. Также на фоне возросших угроз в регионе из-за войны в Украине и агрессивных действий России стороны подчеркнули важность безопасности Черного моря.

Генеральный секретарь НАТО во время встречи с президентом еще раз выразил свою непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

В ходе встречи разговор коснулся темы проведения выборов президента РФ в оккупированных регионах Грузии. Президент отметила, что «это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам».

Президент обратила внимание на ситуацию на оккупированных территориях, вопросах передачи госдачи в Бичвинта (Пицунда), размещения российского ВМФ в Очамчире и сухумского аэропорта.

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