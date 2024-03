მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თანამდებობიდან გათავისუფლდა

Less than a minute

1 Less than a minute

პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ 29 თებერვალს ხელი მოაწერა ბრძანებას მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის რევაზ ჯაველიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. ჯაველიძემ აღნიშნული თანამდებობა 2022 წლის მაისში დაიკავა.

მთავრობის ადმინსტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ილია შამუგია ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა. სავარაუდოდ, სწორედ ის შეცვლის ჯაველიძეს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური)