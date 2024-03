Глава Администрации правительства освобожден от занимаемой должности

Less than a minute

29 февраля премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал указ об увольнении главы Администрации правительства Реваза Джавелидзе. Джавелидзе занимал указанную позицию с мая 2022 года.

Исполняющим обязанности главы Администрации назначен заместитель руководителя Администрации правительства Илья Шамугия. предположительно, он сменит Джавелидзе на посту главы администрации.

