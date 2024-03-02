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Илья Шамугия, исполняющий обязанности главы администрации правительства. Источник: Парламент Грузии
Новости

Глава Администрации правительства освобожден от занимаемой должности

Civil.ge Send an email 02/03/2024 - 17:10
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29 февраля премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал указ об увольнении главы Администрации правительства Реваза Джавелидзе. Джавелидзе занимал указанную позицию с мая 2022 года.

Исполняющим обязанности главы Администрации назначен заместитель руководителя Администрации правительства Илья Шамугия. предположительно, он сменит Джавелидзе на посту главы администрации.

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Civil.ge Send an email 02/03/2024 - 17:10
6 Less than a minute

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