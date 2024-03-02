Глава Администрации правительства освобожден от занимаемой должности

Служба по доходам Грузии требует разъяснений от США по поводу обвинений в уклонении от санкций

Посол США в Грузии говорит об интеграции в ЕС и выборах

Грузия в отчете Freedom House о свободе Интернета за 2023 год

Для участия иммигрантов в выборах EECMD просит рассмотреть законопроект в ускоренном порядке

Министр здравоохранения Грузии подал в отставку