„ქართული ოცნების“ დელეგაცია ჩინეთს სტუმრობს

„ქართული ოცნების“ დელეგაცია პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით 14-20 იანვარს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას სტუმრობს. ირაკლი კობახიძის თქმით, ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის საერთაშორისო დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, მინისტრ ლიუ ძინჩაოსთან, მის მოადგილესთან, ასევე სახელმწიფო საბჭოსთან არსებული კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელობასთან.

„შარშანდელი წელი იყო ისტორიული ჩინეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით. ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას“, – განაცხადა კობახიძემ და დასძინა, რომ ვიზიტის მიზანია „ამ თანამშრომლობის შეთანხმების სათანადო იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა“. „არის ბევრი სფერო, სადაც შესაძლებელია ურთიერთობების გაღრმავება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ასპექტის გაღრმავება, მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და ამას უნდა ჰქონდეს ძალიან კონკრეტული ხელშესახები შედეგები“, – აღნიშნა მან.

პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა, რომ „ჩინეთის მხრიდან კიდევ ერთხელ მივიღეთ ურყევი მხარდაჭერის პირობა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი მათი მხრიდან მუდმივად მხარდაჭერილი იქნება“. სამხარაძის თქმით, ვიზიტის ფარგლებში საუბარი შეეხო სავაჭრო ურთიერთობებსა და შუა დერეფანს, ასევე შავი ზღვის რეგიონის, ახლო აღმოსავლეთისა და აზიის უსაფრთხოებას.

„საყოველთაოდ ცნობილია ჩინეთის პოზიცია მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და ჩინეთის მიმართ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების – ევროკავშირის, აშშ-ის დამოკიდებულება. რასაკვირველია, ჩინეთშიც კარგად ესმით, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ვითარებაში შუა დერეფნის სტრატეგიულ მდებარეობას, სადაც საქართველოს საკვანძო ადგილი უკავია“, – განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა და დელეგაციის წევრმა გია ვოლსკიმ.

