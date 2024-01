Делегация «Грузинской мечты» посещает Китай

Делегация «Грузинской мечты» во главе с председателем партии Ираклием Кобахидзе 14-20 января находится с визитом в Китайской Народной Республике. По словам Ираклия Кобахидзе, в рамках его визита в Китай состоялись встречи с главой Международного отдела Коммунистической партии Китая, министром Лю Цзиньчао, его заместителем, а также с руководством Исследовательского центра при Государственном совете.

«Прошлый год был историческим с точки зрения углубления отношений между Китаем и Грузией. Было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве», – сказал Кобахидзе, добавив, что цель визита – «обеспечить надлежащую реализацию этого соглашения о сотрудничестве». «Есть много сфер, где можно углубить отношения, конечно, важно углублять политический аспект, важно углублять экономические отношения, и это должно иметь очень конкретные, ощутимые результаты», – сказал он.

Председатель Комитета Парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что «мы в очередной раз получили обещание непоколебимой поддержки со стороны Китая, что вопрос территориальной целостности Грузии будет постоянно поддерживаться ими». По словам Самхарадзе, в рамках визита разговор коснулся торговых отношений и Среднего коридора, а также безопасности Черноморского региона, Ближнего Востока и Азии.

«Общеизвестна позиция Китая относительно текущих процессов в мире и позиция наших стран-партнеров – Евросоюза и США. Конечно, Китай также хорошо понимает важность стратегического расположения Среднего коридора в такой ситуации, где Грузия занимает ключевое место», – сказал Гия Вольский, первый вице-спикер Парламента и член делегации.

