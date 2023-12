ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემას საერთაშორისო გამოხმაურება მოყვა

27 დეკემბერს, დილის 6 საათზე გამართულ რიგგარეშე სხდომაზე, უფრო ადრე, ვიდრე მანამდე გამოცხადებულ თარიღსა და დროს, ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო პარლამენტმა ბიჭვინთის აგარაკების 49-წლიანი იჯარით რუსეთისთვის გადაცემის შესახებ შეთანხმება დაამტკიცა [კომპლექსი სულ 4000 კვ/მ მოიცავს]. ოპონენტები გადაწყვეტილებას 26 დეკემბრიდან აპროტესტებენ.

„სამოქალაქო საქართველო“ გთავაზობთ საერთაშორისო გამოხმაურებებს ამ თემაზე.

აშშ

აშშ-ის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა მეთიუ მილერმა განაცხადა: „ჩვენ ვგმობთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთში მიწების რუსეთისთვის გადაცემის არალეგიტიმურ მცდელობებს“. მისივე თქმით, „რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის მიმდინარე ოკუპაცია ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსეთს, შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით და გაეროს წესდებით აღებული ვალდებულებები“.

ევროკავშირის ქვეყნები

„საფრანგეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში“, – დაწერა Twitter-ზე საფრანგეთის ელჩმა შერაზ გასრიმ. მისი თქმით, „ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, როგორიცაა აფხაზეთის მიწების რუსეთისთვის გადაცემის მცდელობა, არის უკანონო და ბათილი“.

France supports the territorial integrity and sovereignty of Georgia within its internationally recognized borders. Any decision undermining the territorial integrity of Georgia, such as the attempt to transfer land in Abkhazia to Russia, is illegal, null and void. — Sheraz Gasri 🇫🇷🇬🇪 (@Sherzag) December 28, 2023

„რუმინეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამგვარად, რუმინეთი არ აღიარებს ბიჭვინთის/პიცუნდას ტერიტორიის გადაცემას რუსეთის ფედერაციისთვის“, – წერს რუმინეთის საელჩო საქართველოში „ფეისბუქზე“.

საქართველოში ესტონეთის საელჩოს თქმით, ქვეყანა „მკაცრად გმობს ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტის არალეგიტიმურ გადაწყვეტილებას ბიჭვინთის რუსეთისთვის გადაცემის შესახებ. ესტონეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიოტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში და მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები“.

ჩეხეთის ელჩმა საქართველოში, პეტრ კუბერნატმა განაცხადა, რომ „ჩეხები ყოველთვის უჭერდნენ და კვლავაც უჭერენ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. შესაბამისად, ამის დარღვევად მივიჩნევთ ბიჭვინთაში მიწის ნებისმიერ გადაცემას რუსეთისთვის და ამგვარ გადაწყვეტილებას ბათილად ვცნობთ“.

Czechs have always supported and continue to support Georgia's territorial integrity and sovereignty. Therefore, we consider any transfer of land in Picunda (Bichvinta) in Abkhazia to Russia to be a violation of this, and we consider any such decision to be null and void. — Petr Kubernat (@PKubernat) December 28, 2023

მასალა განახლდება…

