За передачей России т.н. госдачи в Бичвинта последовали международные отклики
27 декабря на внеочередном заседании, состоявшемся в 6 часов утра, раньше объявленных ранее даты и времени, де-факто парламент оккупированной Абхазии утвердил соглашение о передаче России т.н. госдачи в Бичвинта в аренду на 49-летний срок (общая площадь комплекса 4000 кв/м). Местные оппоненты протестуют против этого решения с 26 декабря.
«Civil Georgia» предлагает международные отклики на эту тему.
США
Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил: «мы осуждаем нелегитимные попытки передать России земли на оккупированной территории Грузии, в Абхазии”. По его словам, “нынешняя оккупация Россией 20% территории Грузии подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Соединенные Штаты продолжают призывать Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года и Уставу ООН».
Страны ЕС
«Франция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ», – написала посол Франции в Грузии Шераз Гасри в Twitter. По ее словам, «любое решение, подрывающее территориальную целостность Грузии, такое как попытка передать земли Абхазии России, является незаконным и недействительным».
«Румыния поддерживает территориальную целостность Грузии. Таким образом, Румыния не признает передачу территории Бичвинта/Пицунда Российской Федерации», – написало в Facebook Посольство Румынии в Грузии.
По заявлению Посольства Эстонии в Грузии, страна «строго осуждает нелегитимное решение т.н. парламента оккупированной Абхазии о передаче госдачи в Бичвинта России. «Эстония решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ и призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года».
Посол Чехии в Грузии Петр Кубернат заявил, что «чехи всегда поддерживали и продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Соответственно, мы считаем любую передачу земли в Бичвинта России нарушением этого и признаем такое решение недействительным».
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