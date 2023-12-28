За передачей России т.н. госдачи в Бичвинта последовали международные отклики

27 декабря на внеочередном заседании, состоявшемся в 6 часов утра, раньше объявленных ранее даты и времени, де-факто парламент оккупированной Абхазии утвердил соглашение о передаче России т.н. госдачи в Бичвинта в аренду на 49-летний срок (общая площадь комплекса 4000 кв/м). Местные оппоненты протестуют против этого решения с 26 декабря.

«Civil Georgia» предлагает международные отклики на эту тему.

США

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил: «мы осуждаем нелегитимные попытки передать России земли на оккупированной территории Грузии, в Абхазии”. По его словам, “нынешняя оккупация Россией 20% территории Грузии подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Соединенные Штаты продолжают призывать Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года и Уставу ООН».

Страны ЕС

«Франция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ», – написала посол Франции в Грузии Шераз Гасри в Twitter. По ее словам, «любое решение, подрывающее территориальную целостность Грузии, такое как попытка передать земли Абхазии России, является незаконным и недействительным».

France supports the territorial integrity and sovereignty of Georgia within its internationally recognized borders. Any decision undermining the territorial integrity of Georgia, such as the attempt to transfer land in Abkhazia to Russia, is illegal, null and void. — Sheraz Gasri 🇫🇷🇬🇪 (@Sherzag) December 28, 2023

«Румыния поддерживает территориальную целостность Грузии. Таким образом, Румыния не признает передачу территории Бичвинта/Пицунда Российской Федерации», – написало в Facebook Посольство Румынии в Грузии.

По заявлению Посольства Эстонии в Грузии, страна «строго осуждает нелегитимное решение т.н. парламента оккупированной Абхазии о передаче госдачи в Бичвинта России. «Эстония решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ и призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года».

Посол Чехии в Грузии Петр Кубернат заявил, что «чехи всегда поддерживали и продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Соответственно, мы считаем любую передачу земли в Бичвинта России нарушением этого и признаем такое решение недействительным».

Czechs have always supported and continue to support Georgia's territorial integrity and sovereignty. Therefore, we consider any transfer of land in Picunda (Bichvinta) in Abkhazia to Russia to be a violation of this, and we consider any such decision to be null and void. — Petr Kubernat (@PKubernat) December 28, 2023

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