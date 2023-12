ნატო-ს სპეციალური წარმომადგენელი ხავიერ კოლომინა საქართველოს სტუმრობს

სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში NATO-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი, ხავიერ კოლომინა საქართველოს სტუმრობს. 19 დეკემბერს, იგი თავდაცვის მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძეს შეხვდა, ერთი დღის ადრე კი ოპოზიციასთან გამართა შეხვედრა. დღესვე დაგეგმილია კოლომინას შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თავდაცვის მინისტრმა და ნატო-ს სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოსა და რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოსა და არსებულ გამოწვევებზე მოსაზრებები გაცვალეს. თავდაცვის მინისტრმა ხავიერ კოლომინას საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების, ნატოსთან თავსებადობის გაზრდის მიზნით, თავდაცვის სფეროში განხორციელებული რეფორმები და მიღწეული პროგრესი გააცნო.

„შეხვედრაზე აღინიშნა გაძლიერებული ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის (SNGP) წარმატებით განხორციელებისა და ალიანსის მხრიდან საქართველოს საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერის კრიტიკული მნიშვნელობა არსებული უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე“, – ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს პრეს-რელიზში. ჯუანშერ ბურჭულაძემ ხავიერ კოლომინას საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ქვეყნის ნატო-ში ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა.

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა, გიორგი ბარამიძემ განაცხადა 18 დეკემბერს, რომ ხავიერ კოლომინა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შეხვდა და დასძინა, რომ „სასარგებლო საუბარი გვქონდა, თუ როგორ დავეხმაროთ საქართველოს და ჩვენს ხალხს, ევროკავშირსა და ნატო-ში გასაწევრიანებლად“.

