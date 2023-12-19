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Источник: ОВГ
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Специальный представитель НАТО Хавьер Коломина находится с визитом в Грузии

Civil.ge Send an email 19/12/2023 - 13:02
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Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина находится с визитом в Грузии. 19 декабря он встретился с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, а днем ​​ранее провел встречу с представителями оппозиции. Сегодня запланирована встреча Коломина с президентом Грузии.

По информации Министерства обороны Грузии, министр обороны и специальный представитель НАТО обменялись мнениями об обстановке безопасности и существующих вызовах в Грузии и регионе. Министр обороны ознакомил Хавьера Коломина с реформами, реализованными в сфере обороны, и достигнутый прогресс с целью укрепления обороноспособности Грузии и повышения ее совместимости с НАТО.

«На встрече была отмечена критическая важность успешной реализации расширенного Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и адаптированной к потребностям Грузии поддержки со стороны альянса в свете текущих вызовов безопасности», – говорится в пресс-релизе Министерства обороны. Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Хавьера Коломина за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и интеграции страны в НАТО.

Представитель «Единого национального движения» Георгий Барамидзе заявил 18 декабря, что Хавьер Коломина встретился с представителями нескольких оппозиционных партий, и добавил, что «у нас состоялся полезный разговор о том, как помочь Грузии и нашему народу вступить в Европейский Союз и НАТО».

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 19/12/2023 - 13:02
3 1 minute read

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