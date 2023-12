პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, შარლ მიშელს, ევროკომისიის პრეზიდენტს, ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ესპანეთის სამეფოს მთავრობის პრეზიდენტს, პედრო სანჩეზს და სხვა ევროპელ ლიდერებს წერილით მიმართა, სადაც მადლობა გადაუხადა 2022 წლის ივნისში საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარებისთვის და ევროკომისიის რეკომენდაციისთვის, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიენიჭოს.

ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა „სრულად არის მობილიზებული და მტკიცედ აქვს განზრახული გააგრძელოს და კიდევ უფრო დააჩქაროს აუცილებელი რეფორმების განხორციელება ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე“.

ღარიბაშვილმა აღნიშნა, საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ევროკავშირის სტანდარტების დაკმაყოფილების მიმართულებით და მათ შორის ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, უვიზო მიმოსვლა და ვაჭრობისა და უსაფრთხოების სფეროებში გაძლიერებული თანამშრომლობა დაასახელა. მისი თქმით, საქართველომ დადებითად უპასუხა ევროკომისიის 12 რეკომენდაციას შემდგომი რეფორმების შესახებ და ევროკომისიის 8 ნოემბრის რეკომენდაციების განხორციელება დაიწყო.

აღნიშნა რა, რომ საქართველო ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკას განიხილავს როგორც „გეოსტრატეგიულ ინვესტიციას მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის მთელი ევროპის მასშტაბით“, პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო, რომელიც „მძიმედ დაპირისპირებულ რეგიონში“ მდებარეობს, აგრძელებს თავისი, როგორც „რეგიონული მშვიდობისა და სტაბილურობის, დემოკრატიული განვითარებისა და თანამშრომლობის დასაყრდენის“ როლის განმტკიცებას.

„ჩვენ ასევე ვართ გადამწყვეტი რგოლი გლობალური დაკავშირებადობის რუკაზე, რაც მსოფლიოს სთავაზობს ალტერნატიულ მარშრუტებს ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობისთვის და შავ ზღვაზე ტვირთბრუნვისა და ვაჭრობის განვითარებისთვის“, – აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა.

მისი თქმით, კანდიდატის სტატუსის მინიჭება „დამატებით იმპულსს მისცემს საქართველოში ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარებას“. მან მადლობა გადაუხადა ევროპელ ლიდერებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის და განაცხადა, რომ „ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების ძლიერი ჩართულობა გადამწყვეტი იქნება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების მშვიდობიანი რეინტეგრაციის უზრუნველყოფისა და გახლეჩილი საზოგადოების წევრების შერიგების საქმეში“.

„საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია და მას ალტერნატივა არ გააჩნია“, – დასძინა ღარიბაშვილმა. მან იმედი გამოთქვა, რომ ევროპული საბჭო „სტრატეგიულ და მომავალზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებას“ მიიღებს ამ კვირაში, რაც „მტკიცედ დააკავშირებს საქართველოს – ევროკავშირის მომავალ წევრ სახელმწიფოს – ევროპული დემოკრატიების ოჯახთან“.

