Премьер-министр Гарибашвили обратился к лидерам Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю правительства Королевства Испания Педро Санчесу и другим европейским лидерам, поблагодарив их за признание европейской перспективы Грузии в июне 2022 года и за рекомендацию Еврокомиссии предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС.

Гарибашвили заявил, что его правительство «полностью мобилизовано и твердо намерено продолжать и еще больше ускорить реализацию необходимых реформ на пути к вступлению в Евросоюз».

Гарибашвили отметил, что Грузия добилась значительного прогресса в направлении соответствия стандартам ЕС, и назвал среди них Соглашение об ассоциации, Соглашение о свободной торговле, безвизовый режим и расширенное сотрудничество в сфере торговли и безопасности. По его словам, Грузия положительно отреагировала на 12 рекомендаций Еврокомиссии по дальнейшим реформам и 8 ноября приступила к реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Отметив, что Грузия рассматривает политику расширения ЕС как «геостратегическую инвестицию в мир, стабильность и процветание во всей Европе», премьер-министр подчеркнул, что Грузия, расположенная в «регионе, где сильно противостояние», продолжает свою роль «регионального мира и стабильности», усиление роли «опоры демократического развития и сотрудничества».

«Мы также являемся важнейшим звеном на глобальной карте связности, которая предлагает миру альтернативные маршруты сотрудничества в сфере энергетики и развития грузооборота и торговли на Черном море», – отметил глава правительства.

По его словам, предоставление статуса кандидата в члены ЕС «придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии». Он поблагодарил европейских лидеров за их непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и заявил, что «сильное участие ЕС и его государств-членов будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирения членов разделенное общество».

«Будущее Грузии в ЕС, и у нее нет альтернативы», – добавил Гарибашвили. Он выразил надежду, что Европейский совет на этой неделе примет «стратегическое и ориентированное на будущее решение», которое «прочно свяжет Грузию – будущее государство-член ЕС – с семьей европейских демократий».

