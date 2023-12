პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ჩეხეთის რესპუბლიკას სტუმრობს

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთში იმყოფება. ვიზიტი ევროპულის საბჭოს გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე დღით ადრე იმართება და მისი მიზანია ევროკავშირის მხარდაჭერის მოპოვება საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად.

11 დეკემბერს, პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თავის ჩეხ კოლეგას, პეტრ პაველს შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტი ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდა. შეხვედრებზე საუბარი შეეხო ევროკავშირის გაფართოებას, საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს და ქვეყნის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით იმ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ევროპული საბჭოსგან სულ რამდენიმე დღეში ელოდება.

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ჩეხეთის პრეზიდენტმა მკაფიო მხარდაჭერა დააფიქსირა საქართველოსათვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების პროცესში და საქართველოს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. ,,ჩვენ მხარი უნდა დავუჭიროთ ყველა ევროპულ ქვეყანას, რომლებიც ჯერჯერობით ამ სისტემის მიღმა არიან და მივცეთ იმედი“, – განაცხადა პეტრ პაველმა.

შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა Twitter-ზე დაწერა: „მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ პეტრ პაველს ჩეხეთის სრული და მტკიცე მხარდაჭერისთვის, რადგან ამ კვირაში საქართველოს კანდიდატის სტატუსზე გადამწყვეტ გადაწყვეტილებას ველით. საქართველოს პრეზიდენტის ეს ისტორიული პირველი ოფიციალური ვიზიტი ჩეხეთში ნიშნავს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურყევ კავშირს“.

Grateful to @prezidentpavel 🇨🇿 for full & steadfast support as we await a crucial decision this week on Georgia's candidacy status 🇬🇪🇪🇺



This historic first official visit of the President of Georgia to the Czech Republic signifies the unwavering bond between our nations 🇬🇪🤝🏻🇨🇿 pic.twitter.com/RNC2sunI7Y