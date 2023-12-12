Президент Грузии находится с визитом в Чехии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится с официальным визитом в Чехии. Визит проходит за несколько дней до принятия Европейским советом решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС, и цель этого визита – заручиться поддержкой ЕС в получения Грузией статуса.
Встреча с президентом Чехии
11 декабря президент Саломе Зурабишвили встретилась со своим чешским коллегой Петром Павлом. Президент Грузии провела встречи с президентом Чехии с глазу на глаз и в расширенном составе. Обсуждения на встречах коснулись расширения Евросоюза, процесса европейской интеграции Грузии и важного решения относительно статуса кандидата страны, которого Грузия ожидает от ЕС всего через несколько дней.
По сообщению Администрации президента Грузии, президент Чехии выразил четкую поддержку Грузии в процессе предоставления статуса страны-кандидата на членство в ЕС. «Мы должны поддержать все европейские страны, которые все еще находятся вне этой системы, и дать им надежду», – сказал Петр Павел.
После встречи президент Грузии написала в Твиттере: «Я благодарю президента Петра Павла за полную и твердую поддержку со стороны Чехии, поскольку мы ожидаем принятия решающего решения по статусу кандидата Грузии на этой неделе. Этот исторический первый официальный визит президента Грузии в Чехию означает нерушимую связь между нашими странами».
В рамках официального визита президент также встретилась с председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаровой.
Решение президента Зурабишвили продолжить визиты в европейские столицы после начала процесса импичмента было негативно оценено представителями правящей партии. Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что «это будет прямым, грубым и открытым нарушением не только Конституции, но и решения Конституционного суда», и назвал решение президента «враждебным отношением к грузинскому государству».
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