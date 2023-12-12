Президент Грузии находится с визитом в Чехии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится с официальным визитом в Чехии. Визит проходит за несколько дней до принятия Европейским советом решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС, и цель этого визита – заручиться поддержкой ЕС в получения Грузией статуса.

Встреча с президентом Чехии

11 декабря президент Саломе Зурабишвили встретилась со своим чешским коллегой Петром Павлом. Президент Грузии провела встречи с президентом Чехии с глазу на глаз и в расширенном составе. Обсуждения на встречах коснулись расширения Евросоюза, процесса европейской интеграции Грузии и важного решения относительно статуса кандидата страны, которого Грузия ожидает от ЕС всего через несколько дней.

По сообщению Администрации президента Грузии, президент Чехии выразил четкую поддержку Грузии в процессе предоставления статуса страны-кандидата на членство в ЕС. «Мы должны поддержать все европейские страны, которые все еще находятся вне этой системы, и дать им надежду», – сказал Петр Павел.

После встречи президент Грузии написала в Твиттере: «Я благодарю президента Петра Павла за полную и твердую поддержку со стороны Чехии, поскольку мы ожидаем принятия решающего решения по статусу кандидата Грузии на этой неделе. Этот исторический первый официальный визит президента Грузии в Чехию означает нерушимую связь между нашими странами».

Grateful to @prezidentpavel 🇨🇿 for full & steadfast support as we await a crucial decision this week on Georgia's candidacy status 🇬🇪🇪🇺



This historic first official visit of the President of Georgia to the Czech Republic signifies the unwavering bond between our nations 🇬🇪🤝🏻🇨🇿 pic.twitter.com/RNC2sunI7Y — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 11, 2023

В рамках официального визита президент также встретилась с председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаровой.

Решение президента Зурабишвили продолжить визиты в европейские столицы после начала процесса импичмента было негативно оценено представителями правящей партии. Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что «это будет прямым, грубым и открытым нарушением не только Конституции, но и решения Конституционного суда», и назвал решение президента «враждебным отношением к грузинскому государству».

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