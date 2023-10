უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი საქართველოს სტუმრობს

უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, რომელიც თბილისში ოფიციალური ვიზიტით 10 ოქტომბერს ჩამოვიდა, დღეს თავის ქართველ კოლეგას, ირაკლი ღარიბაშვილს პირისპირ შეხვდა. ვიზიტის ფარგლებში ასევე გაიმართება საქართველო-უნგრეთის მთავრობათაშორისი კომისიის სხდომა, რის შემდეგაც მემორანდუმებზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებსაც გააკეთებენ.

სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ორბანი მხოლოდ ერთ ოფიციალურ შეხვედრას გამართავს და ოპოზიციასთან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან შეხვედრები არ არის დაგეგმილი.

პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავის უნგრელ კოლეგას 11 ოქტომბერს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და უნგრეთს შორის არსებული „მჭიდრო პარტნიორობა“ განიხილეს. ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ „ერთობლივი ძალისხმევით ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე გადავიდა“.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს სხვადასხვა სფეროში არსებული ნაყოფიერი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოში მთავრობათაშორისი სამიტის გამართვა ბუდაპეშტში საქართველოსა და უნგრეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელმოწერილი დეკლარაციის პრაქტიკაში განხორციელების ნაწილია.

ევროინტეგრაციაზე საუბრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო „შეუქცევადად მიჰყვება ევროპულ გზას“ და ამ გზაზე საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები მიმოიხილა. პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანს ქვეყნის ევროინტეგრაციის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ „საქართველო აფასებს ამ გზაზე მეგობარი უნგრეთის ურყევ მხარდაჭერას“.

პრემიერ-მინისტრებმა ასევე ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების საქმეში მიღწეულ პროგრესზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოსა და უნგრეთს ეკონომიკური თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი აქვთ და „მნიშვნელოვანია, არსებული შესაძლებლობები სრულად იქნეს გამოყენებული“. მისივე თქმით, საქართველო დაინტერესებულია ინვესტიციების მოზიდვით ისეთ სექტორებში, როგორიცაა განახლებადი ენერგია, ლოჯისტიკა, ტურიზმი და სხვა სფეროები.

ირაკლი ღარიბაშვილმა და ვიქტორ ორბანმა კავკასიის რეგიონისა და ევროპის დამაკავშირებელი შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელის პროექტის მიმდინარეობაზეც ისაუბრეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ „საქართველოს მიერ ინიციირებული ფლაგმანური პროექტების განხორციელება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის სრული პოტენციალის რეალიზაციისთვის და ენერგოუსაფრთხოების მიმართულებით საერთო მიზნების მიღწევაში“.

The Hungarian-Georgian Intergovernmental Summit kicks off today. Our cooperation is based on shared values, our common Christian heritage and our commitment to peace. Thank you for your hospitality, @GaribashviliGe ! 🇭🇺🇬🇪 pic.twitter.com/lZMLEvgtww