Премьер-министр Венгрии находится с визитом в Грузии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл в Тбилиси с официальным визитом 10 октября, сегодня встретился лицом к лицу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. В рамках визита также состоится заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, после чего состоится церемония подписания меморандумов. Премьер-министры Грузии и Венгрии также выступят с совместными заявлениями для СМИ.

В рамках трехдневного визита Орбан проведет только одну официальную встречу, никаких встреч с оппозицией и общественными организациями не планируется.

Встреча с глазу на глаз

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился со своим венгерским коллегой 11 октября. Стороны обсудили существующее «тесное партнерство» между Грузией и Венгрией. Гарибашвили отметил, что «совместными усилиями сотрудничество между странами перешло на новый этап».

По сообщению Администрации премьер-министра Грузии, стороны обсудили перспективы углубления плодотворного сотрудничества в различных сферах. По словам премьер-министра, проведение межправительственного саммита в Грузии является частью практической реализации декларации о стратегическом партнерстве между Грузией и Венгрией, подписанной в Будапеште.

Говоря о европейской интеграции, Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия «необратимо следует по европейскому пути», и рассмотрел шаги, предпринимаемые правительством Грузии на этом пути. Премьер-министр поблагодарил Виктора Орбана за твердую поддержку европейской интеграции страны и отметил, что «Грузия ценит стойкую поддержку нашего друга Венгрии на этом пути».

Премьер-министры также рассказали о прогрессе, достигнутом в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами. Глава правительства Грузии отметил, что Грузия и Венгрия имеют большой потенциал экономического сотрудничества и «важно, чтобы имеющиеся возможности были полностью использованы». По его словам, Грузия заинтересована в привлечении инвестиций в такие отрасли, как возобновляемая энергетика, логистика, туризм и другие сферы.

Ираклий Гарибашвили и Виктор Орбан также рассказали о ходе реализации проекта черноморского подводного электрического кабеля, соединяющего Кавказский регион и Европу. Премьер-министр Грузии отметил, что «реализация флагманских проектов, инициированных Грузией, жизненно важна для реализации всего потенциала энергетики и достижения общих целей в направлении энергетической безопасности».

The Hungarian-Georgian Intergovernmental Summit kicks off today. Our cooperation is based on shared values, our common Christian heritage and our commitment to peace. Thank you for your hospitality, @GaribashviliGe ! 🇭🇺🇬🇪 pic.twitter.com/lZMLEvgtww — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 11, 2023

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