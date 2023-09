განახლება: ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტები და მრჩეველი თანამდებობას ტოვებენ

Less than a minute

50 Less than a minute

ეროვნული ბანკის ოთხიდან სამმა ვიცე-პრეზიდენტმა, პაპუნა ლეჟავამ, არჩილ მესტვირიშვილმა და ნიკოლოზ გაგუამ, რომლებიც ასევე საბჭოს წევრები იყვნენ, თანამდებობები დატოვეს მას შემდეგ, რაც 19 სექტემბერს ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო სანქციების აღსრულების რეგულაციებში ცვლილების შეტანის გადაწყვეტილება მიიღო. თანამდებობა დატოვა ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველმა, გიორგი ბაქრაძემ.

“ვერ ვიქნები იმ გადაწყვეტილების მონაწილე, რომელზეც არც გავლენა მაქვს და არც ვეთანხმები”, – უთხრა მესტვირიშვილმა bm.ge-ს.

ეროვნული ბანკის ახალი გადაწყვეტილებით აშშ-ის მიერ სანქცირებულ ოთარ ფარცხალაძეს საბანკო აქტივებზე წვდომა და ფინანსური ტრანზაქციების შესრულება აღარ შეეზღუდება.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)