ОБНОВЛЕНИЕ: Вице-президенты и советник НБГ покидают свои должности

Трое из четырех вице-президентов Национального банка Грузии – Папуна Лежава, Арчил Мествиришвили и Николоз Гагуа, которые также были членами Совета НБГ, покинули свои должности после того, как НБГ 19 сентября принял решение внести изменения в правила применения международных санкций. Покинул свой пост также советник президента Национального банка Георгий Бакрадзе.

«Я не могу быть участником решения, на которое я не влияю и с которым не согласен», – заявил Мествиришвили bm.ge.

Согласно новому решению Национального банка Грузии, Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, больше не будет ограничен в доступе к банковским активам и осуществлению финансовых операций.

