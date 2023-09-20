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Источник: страница Национального банка Грузии в Facebook.
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ОБНОВЛЕНИЕ: Вице-президенты и советник НБГ покидают свои должности

Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 14:13
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Трое из четырех вице-президентов Национального банка Грузии – Папуна Лежава, Арчил Мествиришвили и Николоз Гагуа, которые также были членами Совета НБГ, покинули свои должности после того, как НБГ 19 сентября принял решение внести изменения в правила применения международных санкций. Покинул свой пост также советник президента Национального банка Георгий Бакрадзе.

«Я не могу быть участником решения, на которое я не влияю и с которым не согласен», – заявил Мествиришвили bm.ge.

Согласно новому решению Национального банка Грузии, Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, больше не будет ограничен в доступе к банковским активам и осуществлению финансовых операций.

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Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 14:13
21 Less than a minute

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