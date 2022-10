საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სეულში ჰელოუინის დღესასწაულის აღნიშვნისას მომხდარი ტრაგედიის გამო სამძიმარი გამოთქვეს.

29 ოქტომბერს, სამხრეთ კორეის დედაქალაქში ჭყლეტისას 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. მათი უმეტესობა ახალგაზრდები იყვნენ.

„ჩემი ფიქრები სამხრეთ კორეის ხალხთანაა, სადაც სეულში ტრაგედია მოხდა. საქართველო კორეელი ხალხისა და დაღუპულთა ოჯახების გვერდითაა“, – დაწერა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა Twitter-ზე.

საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა მწუხარება გამოთქვა მომხდართან დაკავშირებით, დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა, ხოლო დაშავებულებს სწრაფი გამოჯანმრთელება უსურვა. „ამ რთულ დროს საქართველო სამხრეთ კორეის გვერდით დგას“, -დაწერა მან Twitter-ზე.

სამხრეთ კორეის მოსახლეობას სოლიდარობა Twitter-ით გამოუცხდა შალვა პაპუაშვილმაც და გარდაცვლილთა ოჯახის წევრების მიუსამძიმრა.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)