Президент Грузии Саломе Зурабишвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и спикер Парламента Шалва Папуашвили выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей во время празднования Хэллоуина в Сеуле.

29 октября более 150 человек погибли и десятки получили увечья в результате давки в южнокорейской столице.

«Мои мысли с народом Южной Кореи, где в Сеуле произошла трагедия. Грузия поддерживает корейский народ и семьи погибших», — написала президент Саломе Зурабишвили в Twitter.

Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили выразил сожаление в связи с инцидентом, высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «В это трудное время Грузия поддерживает Южную Корею», — написал он в Twitter.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили также выразил солидарность с народом Южной Кореи в Twitter и выразил соболезнования членам семей погибших.

