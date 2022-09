27 სექტემბერს იმ 9-წევრიანი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა გახდა ცნობილი, რომელიც სახალხო დამცველობის მსურველებს შეაფასებს.

საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის, შალვა პაპუაშვილის მიერ შექმნილი ჯგუფის შემადგენლობაში არიან:

პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ომბუდსმენობის კანდიდატების შეფასების 9-წევრიანი სამუშაო ჯგუფის შექმნას პარლამენტის მიერ 9 სექტემბერს რეგლამენტში დაჩქარებული წესით მიღებული ცვლილებები ითვალისწინებს.

ცვლილებების თანახმად, შეფასების ჯგუფის წევრები კანდიდატურებს მიუკერძოებლობის, მაღალი რეპუტაციის, ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი დავისუფლებების სფეროში პროფესიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების მიხედვით შეაფასებენ, რის შემდეგაც მათ დეპუტატებს წარუდგენენ.

პარლამენტი კანდიდატების განხილვას მას შემდეგ დაიწყებს, რაც დეპუტატები მათგან მინიმუმ შვიდს შეარჩევენ.

