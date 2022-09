27 сентября стал известен состав Рабочей группы из 9 человек, которая будет оценивать кандидатов на должность народного защитника.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, в группу, созданную председателем законодательного органа Шалвой Папуашвили, вошли:

Создание Рабочей группы в составе 9 человек для оценки кандидатов в омбудсмены предусмотрено поправками в Регламент, которые были приняты Парламентом 9 сентября в ускоренном порядке.

Согласно поправкам, члены Оценочной группы будут оценивать кандидатов на основе беспристрастности, высокой репутации, соответствующих профессиональных знаний и практического опыта в сфере прав человека и основных свобод, после чего представят их депутатам.

Парламент приступит к рассмотрению кандидатов после того, как депутаты отберут не менее семи кандидатов.

