Известен состав Оценочной группы кандидатов в омбудсмены
27 сентября стал известен состав Рабочей группы из 9 человек, которая будет оценивать кандидатов на должность народного защитника.
Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, в группу, созданную председателем законодательного органа Шалвой Папуашвили, вошли:
- Давид Асатиани – председатель Ассоциации адвокатов Грузии;
- Тамар Зарандия – декан Юридического факультета Тбилисского государственного университета;
- Натия Купрашвили – председатель Ассоциации региональных вещателей;
- Раиса Липартелиани – заместитель председателя Объединения профсоюзов Грузии;
- Элене Русецкая – директор Женского информационного центра;
- Арнольд Степанян — председатель Многонациональной Грузии;
- Нино Чхобадзе – председатель Движения зеленых Грузии; Бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов (1995–2004 годы);
- Эка Цимакуридзе – председатель Индекса демократии Грузии;
- Леван Цуцкиридзе – директор Центра многопартийной демократии Восточной Европы.
Создание Рабочей группы в составе 9 человек для оценки кандидатов в омбудсмены предусмотрено поправками в Регламент, которые были приняты Парламентом 9 сентября в ускоренном порядке.
Согласно поправкам, члены Оценочной группы будут оценивать кандидатов на основе беспристрастности, высокой репутации, соответствующих профессиональных знаний и практического опыта в сфере прав человека и основных свобод, после чего представят их депутатам.
Парламент приступит к рассмотрению кандидатов после того, как депутаты отберут не менее семи кандидатов.
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