საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ნიდერლანდებს სტუმრობს

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ილია დარჩიაშვილი სამუშაო ვიზიტით ნიდერლანდების სამეფოში იმყოფება, სადაც 9 ივნისს ვიცე-პრემიერსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს, ვოპკე ჰუკსტრას შეხვდა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა უკრაინაში რუსეთის ომსა და რეგიონში უსაფრთხოების გარემოზე, ასევე ომის დროს თბილისის მიერ კიევისთვის გაწეულ დახმარებაზე და საქართველოს ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე ისაუბრეს.

„როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხისა და საქართველოს მთავრობის ძალისხმევის აღიარება და ევროკავშირის მხრიდან ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების მიერ გაკეთებულ წევრობის განაცხადზე სათანადო გადაწყვეტილების მიღება“, – ნათქვამია უწყების განცხადებაში.

Grateful to 🇳🇱FM @WBHoekstra for warm hospitality. Welcomed increased level of interaction between our countries& 🇳🇱's significant role on 🇬🇪's EU-integration path. Discussed 🇬🇪🇳🇱 coop focusing on intensification of trade-economic relations. 🇳🇱's support to🇬🇪 is much appreciated! pic.twitter.com/i1Ra59kBwA

— Ilia Darchiashvili (@iliadarch) June 9, 2022