Министр иностранных дел Грузии находится с визитом в Нидерландах

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили находится с рабочим визитом в Королевстве Нидерландов, где 9 июня встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Вопке Хукстра.

По сообщению МИД Грузии, на встрече стороны обсудили войну России в Украине и ситуацию с безопасностью в регионе, а также помощь Тбилиси Киеву во время войны и европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии.

«Как отмечалось на встрече, важно признать усилия грузинского народа и правительства Грузии и принять Евросоюзом соответствующие меры по заявке о членстве стран Ассоциированного трио», — говорится в заявлении.

Grateful to 🇳🇱FM @WBHoekstra for warm hospitality. Welcomed increased level of interaction between our countries& 🇳🇱's significant role on 🇬🇪's EU-integration path. Discussed 🇬🇪🇳🇱 coop focusing on intensification of trade-economic relations. 🇳🇱's support to🇬🇪 is much appreciated! pic.twitter.com/i1Ra59kBwA — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) June 9, 2022

Согласно той же информации, «сторона Нидерландов подтвердила свою поддержку европейского пути Грузии и выразила готовность и впредь активно продолжить практическую помощь стране в этом направлении».

Министр Дарчиашвили приветствовал поддержку Нидерландов, как соавтора резолюции ООН о ВПЛ в Грузии.

Визит проходит на фоне ожидания Грузией заключения Еврокомиссии по статусу кандидата. Окончательное решение будет принято Европейским советом в конце июня.

Вчера Европарламент принял критическую резолюцию о нарушениях свободы прессы в Грузии, в которой критикуются власти Грузии за их роль в «демократическом отступлении».

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