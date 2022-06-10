Министр иностранных дел Грузии находится с визитом в Нидерландах

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили находится с рабочим визитом в Королевстве Нидерландов, где 9 июня встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Вопке Хукстра.
По сообщению МИД Грузии, на встрече стороны обсудили войну России в Украине и ситуацию с безопасностью в регионе, а также помощь Тбилиси Киеву во время войны и европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии.
«Как отмечалось на встрече, важно признать усилия грузинского народа и правительства Грузии и принять Евросоюзом соответствующие меры по заявке о членстве стран Ассоциированного трио», — говорится в заявлении.
Согласно той же информации, «сторона Нидерландов подтвердила свою поддержку европейского пути Грузии и выразила готовность и впредь активно продолжить практическую помощь стране в этом направлении».
Министр Дарчиашвили приветствовал поддержку Нидерландов, как соавтора резолюции ООН о ВПЛ в Грузии.
Визит проходит на фоне ожидания Грузией заключения Еврокомиссии по статусу кандидата. Окончательное решение будет принято Европейским советом в конце июня.
Вчера Европарламент принял критическую резолюцию о нарушениях свободы прессы в Грузии, в которой критикуются власти Грузии за их роль в «демократическом отступлении».
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