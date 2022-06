ირაკლი კობახიძე: ევროპარლამენტის რეზოლუციას „ჩალის ფასი აქვს“

ქართლი ოცნების თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააკრიტიკა ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუცია, რომელიც საქართველოში მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას და მმართველი პარტიის დამფუძნებლის, ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესების რეკომენდაციას გასცემს.

„ასეთ რეზოლუციას, პირდაპირ ვიტყვით, ჩალის ფასი აქვს“, – განაცხადა მან.

რეზოლუციის ტექსტში მინიშნებაა, რომ, შესაძლოა, საქართველომ უკრაინისგან და მოლდოვისგან განსხვავებით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღო. „ეს იქნება სრულიად ალოგიკური და უსამართლო გადაწყვეტილება, რაზეც საქართველოში მშვიდობით, სამართლის უზენაესობითა და ეკონომიკური წინსვლით დაინტერესებულ ყველა ადამიანს თავისი რეაქცია ექნება“, – თქვა აღნიშნულის შეფასებისას ირაკლი კობახიძემ.

„იმედი გვაქვს, როდესაც საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა გავხდებით ევროკავშირის წევრი, იმ დროისათვის სხვაგვარი ევროპარლამენტი დაგვხვდება“, – განაცხადა მან.

ირაკლი კობახიძის თქმით, ევროპულ ღირებულებებთან საერთო არაფერი აქვს რეზოლუციას, რომელიც ითხოვს პოლიტიკისგან „სრულად დისტანცირებული“ ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებას, პარალელურად კი – „ქართული დემოკრატიისა და მედიის თავისუფლების მტრების – [მიხეილ] სააკაშვილისა და [ნიკა] გვარამიას განთავისუფლებისკენ მოგვიწოდებს“.

„ეს არის მიღწევები, რომლებიც საქართველოს და ქართულ დემოკრატიას ბიძინა ივანიშვილმა სააკაშვილის რეჟიმის დამარცხების შემდეგ მოუტანა“, – ხაზი გაუსვა მან.

ირაკლი კობახიძემ ასევე აღნიშნა, რომ „ერთადერთი, რასაც ივანიშვილს საქართველოს „კეთილმოსურნე“ შეიძლება ედავებოდეს, ის შეიძლება იყოს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს სანქციები არ დაუწესა და ამით საკუთარი ქვეყანა და ხალხი არ დასაჯა“.

„საქართველოს „კეთილმოსურნეებს“ შეიძლება არ მოსწონთ, რომ საქართველო სრულიად საბედისწერო და ფატალურ ომში არ ჩაერთო და ქვეყანა არავის გაანადგურებინა“.

„საქართველოს „კეთილმოსურნეებს“, ალბათ, აღიზიანებთ ის ფაქტი, რომ მთელ მსოფლიოში არსებული უმძიმესი ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, საქართველოში შარშანაც და მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილშიც 10%-ზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა“, – ხაზი გაუსვა მანვე.

„საქართველოს „კეთილმოსურნეებს“ შეიძლება არ მოსწონთ, რომ საქართველოში კანონი კანონობს და არაჟნის კონტეინერით ქვეყანაში შემოპარული სააკაშვილიც და ტელეკომპანიის 7 მილიონით გამძარცველი გვარამიაც დღეს კუთვნილ ადგილას იმყოფებიან“.

„ოპოზიციის გათვლა მარტივია“, – აღნიშნა მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ და დასძინა, – „საქართველომ, უკრაინისგან და მოლდოვისგან განსხვავებით, არ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, რასაც უნდა მოყვეს საზოგადოების ნაწილის, განსაკუთრებით ახალგაზრდების მღელვარება და ნაციონალური მოძრაობის მიერ ხელისუფლების გადატრიალება“.

„ამ ყველაფრის დასასრული კი საქართველოს ომში ჩართვაა“.

მასალა განახლდება…

