Ираклий Кобахидзе: У резолюции Европарламента «грош цена»

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе раскритиковал на сегодняшнем брифинге резолюцию, принятую Европарламентом, в которой акцентируется внимание на нарушениях свободы СМИ в Грузии и которая рекомендует ввести санкции в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

«У такой резолюции, прямо скажу, грош цена», — сказал он.

По его словам, резолюция является своеобразным намеком на то, что Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, возможно, не получить статуса кандидата в члены ЕС. «Это будет совершенно нелогичное и несправедливое решение, на которое отреагируют все люди, заинтересованные в мире, верховенстве закона и экономическом прогрессе в Грузии», — сказал Ираклий Кобахидзе.

«Мы надеемся, что когда Грузия, Украина и Молдова станут членами Евросоюза, к тому времени нас встретит другой Европарламент», — заявил он.

По словам Ираклия Кобахидзе, ничего общего с европейскими ценностями не имеет резолюция, которая призывает к санкциям в отношении «полностью дистанцировавшегося от политики» Бидзины Иванишвили, и в то же время призывает освободить из тюремного заключения «врагов грузинской демократии и свободы СМИ» — (Михаила) Саакашвили и (Нику) Гварамия».

«Именно после поражения Бидзиной Иванишвили режима Саакашвили возобновилась интеграция Грузии в западные структуры», — сказал он.

Ираклий Кобахидзе также отметил, что «единственное, в чем может обвинять Бидзину Иванишвили «доброжелатель» Грузии, может заключаться в том, что власти Грузии не ввели санкции против России и тем самым не наказали собственную страну и народ».

«Доброжелателям» Грузии может не нравиться, что Грузия не ввязалась в совершенно роковую и фатальную войну и не разрушила страну».

««Доброжелателей» Грузии, наверно, раздражает тот факт, что на фоне тяжелейших экономических проблем в мире в Грузии в прошлом году и в январе-апреле этого года экономический рост был выше 10%», — подчеркнул он.

««Доброжелателям» Грузии может не нравиться то, что в Грузии действует закон, а Саакашвили, который прокрался в страну в контейнере от сметаны, и Гварамия, ограбивший телекомпанию на 7 миллионов, сегодня находятся в надлежащем месте».

«Расчет оппозиции прост», — отметил председатель правящей партии, добавив: «Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не должна получить статус кандидата, что должно привести к волнению у части общества, особенно молодежи, и государственному перевороту со стороны Единого национального движения».

«Конец всего этого — вовлечение Грузии в войну», — заявил он.

Ираклий Кобахидзе также отметил, что «печально», что Европарламент оказался жертвой т.н. «фейка» и включил в резолюцию «многочисленные фактические неточности» и «ложь».

В качестве примеров он привел вопросы о переводе экс-президента Михаила Саакашвили в частную клинику и смерть оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава.

«Когда некоторым людям удается протолкнуть такие грубые фактические неточности и ложь в резолюцию Европарламента, это вызывает крайнюю тревогу», — заявил Кобахидзе.

Он также опроверг тот факт, что после насилия 5 июля 2021 года «нападения на журналистов достигли беспрецедентных масштабов». «Печально, когда такие факты не проверяются Европарламентом до принятия резолюции», — сказал он.

«Мы не будем предвосхищать события и подождем до 23-24 июня, когда должно быть принято окончательное решение о статусе кандидата» для Грузии, — отметил лидер правящей партии.

«В соответствии с решением, мы предоставим общественности больше информации о закулисных событиях вокруг статуса кандидата и соответствующих личных беседах», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

