სალომე ზურაბიშვილი ბერლინში გერმანიის პრეზიდენტს შეხვდა

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი 2 მაისს ბერლინში გერმანელ კოლეგას, ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს შეხვდა.

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებულ ომზე, ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიმართ გერმანიის სრულ მხარდაჭერაზე და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე იმსჯელეს.

ამავე ინფორმაციით, უკრაინის საკითხზე საუბრისას, სალომე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ „ქართველოს მოსახლეობა ერთიანია უკრაინის მხარდაჭერაში და სოლიდარობას უცხადებს მას“.

„ახალ გარემოში კავკასია სულ უფრო მეტ დატვირთვას იძენს და იმედი გვაქვს, რომ გერმანელი ინვესტორები, რომლებიც ახალ ენერგეტიკულ მარშუტებს ეძებენ, კავკასიის შესაძლებლობებით დაინტერესდებიან“, – ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში.

When we talk of friends of #Georgia, #Germany is a great example. A lot to talk about in Berlin, including solidarity for Ukraine and full support for our European integration path. pic.twitter.com/izYtZeIVTV

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 2, 2022