Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Германии в Берлине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером 2 мая в Берлине.

По сообщению Администрации президента Грузии, на встрече обсуждались развязанная Россией война в Украине, полная поддержка Германией Грузии на пути евроинтеграции и происходящие в регионе процессы.

Согласно тому же сообщению, касаясь вопроса Украины, Саломе Зурабишвили подчеркнула, что «народ Грузии един в своей поддержке Украины и выражает ей свою солидарность».

«В новых условиях Кавказ набирает все больше нагрузки, и мы надеемся, что немецкие инвесторы, ищущие новые энергетические маршруты, заинтересуются возможностями Кавказа», — говорится в сообщении Администрации президента.

When we talk of friends of #Georgia, #Germany is a great example. A lot to talk about in Berlin, including solidarity for Ukraine and full support for our European integration path. pic.twitter.com/izYtZeIVTV — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 2, 2022

Саломе Зурабишвили также проинформировала своего немецкого коллегу о ситуации в оккупированных регионах Грузии и отметила, что «несмотря ни на что, Грузия продолжает избранный ею путь!».

Ранее президент Зурабишвили заявила, что в первые дни полномасштабной интервенции России в Украине правительство Грузинской мечты отказало ей в поездках в Европу, в том числе в Германию.

В результате она запланировала неофициальные визиты в Брюссель и Париж, где встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и официальными лицами ЕС.

15 марта Грузинская мечта заявила, что правительство подаст иск в Конституционный суд против президента в связи с рядом нарушений Конституции со стороны Саломе Зурабишвили, включая визиты в Европу и отказ в назначении дипломатов.

Позже спикер Парламента Шалва Папуашвили уточнил, что правительство будет возражать только против предполагаемого отказа президента в назначении послов. Администрация президента отвергает обвинения.

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