ილია დარჩიაშვილმა ბრიუსელში ვიზიტი დაასრულა

საქართველოს ახლადდანიშნულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ილია დარჩიაშვილმა, ბრიუსელში, ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში 6-8 აპრილის ვიზიტი დაასრულა.

ვიზიტის დასრულებამდე იგი იაპონელ და კანადელ კოლეგებს – იოშიმაშა ჰაიაშის და მელანი ჯოლის შეხვდა.

საქართველოს საგარე საქმეთა სამინისტროს ცნობით, იაპონელ კოლეგასთან შეხვედრაზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო კავშირების მზარდ პოტენციალსა და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის და ხალხთაშორისი კავშირების გაღრმავებაზე იმსჯელეს.

At the meeting with 🇯🇵 FM Yoshimasa Hayashi, we focused on the 30th anniversary of establishment of diplomatic relations between 🇬🇪&🇯🇵, discussed the tangible results achieved so far & the prospects for futher fostering bilateral relations in various areas from trade to culture. pic.twitter.com/XobAL27S4G

