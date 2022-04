საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი ბრიუსელში ჟოზეპ ბორელს შეხვდა 

საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი, ილია დარჩიაშვილი, რომელიც ბრიუსელს ახალ რანგში პირველად სტუმრობს, დღეს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს, ჟოზეპ ბორელს შეხვდა.

დარჩიაშვილმა განაცხადა, რომ მათ ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის დღის წესრიგი და ამ კონტექსტში მისი პროგრესი განიხილეს. მხარეებმა ასევე იმსჯელეს რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გარემოსა და ევროკავშირის როლზე რეგიონულ სტაბილურობაში.

Glad to have started my tenure as🇬🇪's Foreign Minister by meeting🇪🇺 High Rep @JosepBorrellF. Discussed🇬🇪's 🇪🇺 integration agenda& its progress on this path.I count on🇪🇺's support in this context. Considered security environ in the region& focused on🇪🇺's role in regional stability pic.twitter.com/KTEWAw77d7

— Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 6, 2022