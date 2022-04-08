Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили беседует со своим японским коллегой Хаяси Ёсимаса Фото: Twitter МИД Грузии
Новости

Глава МИД Грузии завершил визит в Брюссель

08/04/2022 - 19:12
6 1 minute read

Новоназначенный министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили завершил свой визит в Брюссель 6-8 апреля в рамках министериала иностранных дел НАТО.

До завершения визита он встретился со своими японскими и канадскими коллегами Хаяси Ёсимаса и Мелани Джоли.

По сообщению МИД Грузии, в ходе встречи с японским коллегой стороны обсудили растущий потенциал торговых связей между двумя странами и углубление сотрудничества в сфере культуры и связей между народами.

По сообщению МИД Грузии, укрепление экономических контактов между двумя странами обсуждалось и на встрече с Мелани Джоли 7 апреля. Илья Дарчиашвили также проинформировал свою канадскую коллегу о ситуации в оккупированных регионах Грузии.

Со своей стороны министр Джоли сообщила, что они обсудили «неоправданную агрессию российского режима против Украины и ее влияние на Восточную Европу и Кавказ».

«Канада продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии и текущие усилия по реформированию», — написала министр Джоли в Twitter.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
08/04/2022 - 19:12
6 1 minute read

მსგავსი/Related

Два человека задержаны за насилие в отношении съемочной группы «Мтавари архи»

08/04/2022 - 17:55

На фоне растущих экономических опасений Сухуми объявил о новых мерах

08/04/2022 - 17:16

По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия не помогает России обходить санкции

08/04/2022 - 15:17

Грузия поддержала приостановление России членства в Совете ООН по правам человека

08/04/2022 - 12:35
Back to top button