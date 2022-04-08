Глава МИД Грузии завершил визит в Брюссель

Новоназначенный министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили завершил свой визит в Брюссель 6-8 апреля в рамках министериала иностранных дел НАТО.

До завершения визита он встретился со своими японскими и канадскими коллегами Хаяси Ёсимаса и Мелани Джоли.

По сообщению МИД Грузии, в ходе встречи с японским коллегой стороны обсудили растущий потенциал торговых связей между двумя странами и углубление сотрудничества в сфере культуры и связей между народами.

At the meeting with 🇯🇵 FM Yoshimasa Hayashi, we focused on the 30th anniversary of establishment of diplomatic relations between 🇬🇪&🇯🇵, discussed the tangible results achieved so far & the prospects for futher fostering bilateral relations in various areas from trade to culture. pic.twitter.com/XobAL27S4G — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 7, 2022

По сообщению МИД Грузии, укрепление экономических контактов между двумя странами обсуждалось и на встрече с Мелани Джоли 7 апреля. Илья Дарчиашвили также проинформировал свою канадскую коллегу о ситуации в оккупированных регионах Грузии.

Со своей стороны министр Джоли сообщила, что они обсудили «неоправданную агрессию российского режима против Украины и ее влияние на Восточную Европу и Кавказ».

«Канада продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии и текущие усилия по реформированию», — написала министр Джоли в Twitter.

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