Глава МИД Грузии завершил визит в Брюссель
Новоназначенный министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили завершил свой визит в Брюссель 6-8 апреля в рамках министериала иностранных дел НАТО.
До завершения визита он встретился со своими японскими и канадскими коллегами Хаяси Ёсимаса и Мелани Джоли.
По сообщению МИД Грузии, в ходе встречи с японским коллегой стороны обсудили растущий потенциал торговых связей между двумя странами и углубление сотрудничества в сфере культуры и связей между народами.
По сообщению МИД Грузии, укрепление экономических контактов между двумя странами обсуждалось и на встрече с Мелани Джоли 7 апреля. Илья Дарчиашвили также проинформировал свою канадскую коллегу о ситуации в оккупированных регионах Грузии.
Со своей стороны министр Джоли сообщила, что они обсудили «неоправданную агрессию российского режима против Украины и ее влияние на Восточную Европу и Кавказ».
«Канада продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии и текущие усилия по реформированию», — написала министр Джоли в Twitter.
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