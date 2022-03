საქართველოსა და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ტელეფონით ისაუბრეს

საქართველოსა და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, დავით ზალკალიანმა და ნიკუ პოპესკუმ დღეს ტელეფონით ისაუბრეს და ევროკავშირში გაწევრიანების მისწრაფებები და რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის საკითხი განიხილეს.

დავით ზალკალიანის თქმით, საუბრისას მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საქართველოსა და მოლდოვის ევროპული მისწრაფებების თვალსაზრისით კოორდინირებულად იმოქმედონ.

Spoke with🇬🇪#Georgia's FA Minister @DZalkaliani about the security situation in the region. I reiterated #Moldova's unwavering support for🇺🇦territorial integrity & condemned the war in #Ukraine. We also spoke about our #European aspirations. pic.twitter.com/0WCK018zrj

— Nicu Popescu (@nicupopescu) March 1, 2022