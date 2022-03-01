Главы МИД Грузии и Молдовы провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Грузии и Молдовы Давид Залкалиани и Никe Попеску обсудили сегодня по телефону устремления своих стран в ЕС и вторжение России в Украину.

По словам Давида Залкалиани, в ходе беседы стороны договорились действовать скоординировано с точки зрения европейских устремлений Грузии и Молдовы.

Spoke with🇬🇪#Georgia's FA Minister @DZalkaliani about the security situation in the region. I reiterated #Moldova's unwavering support for🇺🇦territorial integrity & condemned the war in #Ukraine. We also spoke about our #European aspirations. pic.twitter.com/0WCK018zrj — Nicu Popescu (@nicupopescu) March 1, 2022

Грузия и Молдова отказались присоединиться к санкциям против России.

В 2021 году две страны сформировали «Ассоциированное трио» с Украиной, целью которого является совместное стремление к членству в ЕС.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля и призвала к применению «новой специальной процедуры» для ускорения процесса.

Между тем, председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе 1 марта заявил, что Тбилиси следует своему плану и подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году.

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