В ответ Россия снова требует от США не принимать Грузию в НАТО

В ответ на ответ Вашингтона о т.н. гарантиях безопасности в Министерстве иностранных дел России заявили, что США не ответили конструктивно на требования Москвы, а именно по вопросу расширения НАТО.

По заявлению Москвы, что отказ от обещания НАТО на Саммите в Бухаресте в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а также отказ от размещения военных баз в постсоветских странах, не входящих в НАТО, имеют «для Российской Федерации принципиальное значение».

Россия по-прежнему ожидает, что страны-члены НАТО направят в Москву конкретное предложение, имеющее юридическую силу, которое подтвердит, что альянс не будет расширяться на восток.

В МИД России также заявили, что растущие военные действия США и НАТО у границ России вызывают беспокойство, в то время как наши красные линии и конкретные интересы в области безопасности, «а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются».

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — пригрозила Москва.

Министерство иностранных дел России заявило, что «ультиматум» Москве о выводе войск с некоторых соседних с Украиной своих территорий, что сопровождается угрозами жестких санкций, «неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей».

При этом Россия заявила, что из своего «пакета предложений» Вашингтон выразил готовность к сотрудничеству только по некоторым положениям, от реализации которых по отдельности выиграет только Запад.

Вопрос об Украине

МИД России заявляет, что Россия не вторгалась и не собирается вторгаться в Украину. Поэтому заявления об «ответственности России за эскалацию» — не более чем попытка давления и обесценивания предложений России по гарантиям безопасности.

Москва заявляет, что в этом контексте ссылка на обязательства России по Будапештскому меморандуму 1994 года «не имеет ничего общего с внутренним конфликтом Украины».

По заявлению российского МИДа, нарушение территориальной целостности Украины является результатом «государственного переворота» в Киеве в 2014 году. Ведомство также отметило, что после событий на Майдане в Украине, на фоне попыток создать «националистическое государство», неудивительно, что «крымчане проголосовали за воссоединение с Россией».

«Вопрос о принадлежности Крыма закрыт», — заявили в Москве.

МИД России заявляет, что в случае вступления Украины в НАТО «возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников».

По заявлению министерства, причины конфликта в Донбассе носят «исключительно внутриукраинский характер» и могут быть устранены только путем выполнения Минских соглашений.

Москва заявляет, что необходимо предпринять дальнейшие шаги для деэскалации ситуации вокруг Украины: «принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории».

Другие вопросы

В МИД России заявляют, что размещение российских сил на ее территории не затронет коренные интересы США, тогда как присутствие западных сил в Восточной Европе угрожает ее интересам.

«Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно», — заявили в Москве.

МИД России также говорит о «принципе неразделимости безопасности» в документе.

Москва обвиняет Вашингтон в создании преимуществ для себя и своих союзников «за счет интересов безопасности России» и критикует НАТО во главе с США за бесконтрольное проведение неограниченной политики геостратегического и военного развития на постсоветском пространстве, включая Украину, что для России, по заявлению ведомства, «особо чувствительный характер».

Учитывая предложение Вашингтона о работе над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков, Россия заявляет, что ее «предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих».

В то время как Москва выступает против членства Грузии в НАТО, подавляющее большинство населения Грузии выступает за вступление в альянс.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного Национально-демократическим институтом (НДИ), число сторонников членства в НАТО составляет 77%. 11% не поддерживают членство в НАТО, 12% не знают.

Больше всего сторонников членства в НАТО — 80% — проживает в Тбилиси, в других городах этот показатель составляет 78%, а в сельской местности — 73%.

Самый высокий показатель членства в Североатлантическом альянсе — 84% — зафиксирован в возрастной группе 18-34 лет, а в возрастных группах 35-54 и 55+ этот показатель равен 75% и 71%.

