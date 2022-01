ირაკლი ღარიბაშვილს კორონავირუსის ომიკრონის შტამი დაუდასტურდა

საქართველოს მთავრობის ცნობით, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს გეგმური ტესტირებისას კორონავირუსის ომიკრონის შტამი დაუდასტურდა.

ამავე ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრი, რომელიც სრულადაა აცრილი კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ, თავს კარგად გრძნობს და მუშაობას დისტანციურად აგრძელებს.

31 იანვრის დილის მონაცემებით, ქვეყანაში (ოკუპირებული რეგიონების გამოკლებით) კოვიდინფიცირების რეკორდულად მაღალი, 151 139 აქტიური შემთხვევაა, რომელთაგანაც 13 150 მხოლოდ გუშინ, კვირას გამოვლინდა.

პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს ვირუსით შარშან აპრილშიც იყო ინფიცირებული.

