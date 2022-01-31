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У Ираклия Гарибашвили подтвержден штамм коронавируса Омикрон
По сообщению правительства Грузии, у премьер-министра Ираклия Гарибашвили был подтвержден штамм коронавируса Омикрон во время планового тестирования.
Согласно тому же сообщению, премьер-министр, который полностью привит против Ковид-19, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.
По состоянию на утро 31 января в стране было зафиксировано рекордное количество активных случаев заражения коронавирусом — 151 139 активных случаев (без учета оккупированных регионов), из них 13 150 выявлено только вчера, в воскресенье.
Премьер-министр Гарибашвили также заразился вирусом в апреле прошлого года.
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