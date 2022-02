У Ираклия Гарибашвили подтвержден штамм коронавируса Омикрон

По сообщению правительства Грузии, у премьер-министра Ираклия Гарибашвили был подтвержден штамм коронавируса Омикрон во время планового тестирования.

Согласно тому же сообщению, премьер-министр, который полностью привит против Ковид-19, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

По состоянию на утро 31 января в стране было зафиксировано рекордное количество активных случаев заражения коронавирусом — 151 139 активных случаев (без учета оккупированных регионов), из них 13 150 выявлено только вчера, в воскресенье.

Премьер-министр Гарибашвили также заразился вирусом в апреле прошлого года.

