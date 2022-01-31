Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, 22 ноября, 2021 г. Фото: пресс-служба аппарата правительства
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У Ираклия Гарибашвили подтвержден штамм коронавируса Омикрон

31/01/2022 - 23:31
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По сообщению правительства Грузии, у премьер-министра Ираклия Гарибашвили был подтвержден штамм коронавируса Омикрон во время планового тестирования.

Согласно тому же сообщению, премьер-министр, который полностью привит против Ковид-19, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

По состоянию на утро 31 января в стране было зафиксировано рекордное количество активных случаев заражения коронавирусом — 151 139 активных случаев (без учета оккупированных регионов), из них 13 150 выявлено только вчера, в воскресенье.

Премьер-министр Гарибашвили также заразился вирусом в апреле прошлого года.

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31/01/2022 - 23:31
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