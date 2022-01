პრეზიდენტმა ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებასა და სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებებს ვეტო არ დაადო

ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის მოწოდების მიუხედავად, რომ პრეზიდენტს ვეტო დაედო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებისა და საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ნაჩქარევად შეტანილი ცვლილებებისთვის, რომლებიც „პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის“ დარღვევის გამო მოსამართლეთათვის სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, სალომე ზურაბიშვილმა ცვლილებებს ხელი მოაწერა.

პრეზდენტმა ზურაბიშვილმა 13 იანვარს განაცხადა, რომ ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება და ახალი სტრუქტურების დაარსება „არ იძლევა საფუძველს პრეზიდენტის მხრიდან სამართლებრივი ხასიათის მოტივირებული შენიშვნებისათვის“.

„თუმცა მიუღებლად მიმაჩნია ასეთი მნიშვნელოვანი კანონის მიღება დაჩქარებული წესით, ყოველგვარი კონსულტაციებისა და სათანადო დისკუსიის გარეშე“, – თქვა სალომე ზურაბიშვილმა და დასძინა, რომ „დაჩქარებული წესით მისი განხილვის საჭიროება არაფრით არ ყოფილა გამართლებული“.

სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით, „ძალიან ცუდი პრეცედენტია“, რომ 6 წლის ვადით არჩეული დამოუკიდებელი სამსახურის ხელმძღვანელის – ლონდა თოლორაიას „სამსახურიდან თავისუფლდება ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილებისა თუ მისი პროფესიული საქმიანობის მიმართ არგუმენტირებული შენიშვნების გარეშე“.

„მით უმეტეს, როცა ჩვენი ქვეყნისთვის კვლავ ერთ-ერთ დიდ გამოწვევად რჩება თანამდებობის პირების დამოუკიდებლობისა და ხელშეუხებლობის გამყარება“, – დასძინა მანვე.

მასალა განახლდება…

