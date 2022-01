Президент Зурабишвили не наложила вето на упразднение Службы госинспектора и поправки в закон о судах

Несмотря на призывы оппозиции и гражданского сектора, чтобы президент наложила вето на упразднение Службы государственного инспектора и принятые в ускоренном порядке изменения в Закон «Об общих судах», которые предусматривают санкции в отношении судей за нарушение «принципа политического нейтралитета», Саломе Зурабишвили подписала указанные изменения.

Президент Зурабишвили заявила 13 января, что упразднение Службы инспектора и создание новых структур «не дают оснований для мотивированных правовых замечаний президента».

«Однако я считаю неприемлемым принятие столь важного закона в ускоренном порядке, без каких-либо консультаций и должного обсуждения», — заявила Саломе Зурабишвили, добавив, что «необходимость его рассмотрения в ускоренном порядке ничем не было обосновано».

По оценке Саломе Зурабишвили, «это очень плохой прецедент», когда глава независимой службы Лонда Толораия, избранная сроком на 6 лет, была «уволена без предварительного предупреждения и аргументированных замечаний по поводу ее профессиональной деятельности».

«Тем более, когда укрепление независимости и неприкосновенности должностных лиц остается одной из самых больших вызовов для нашей страны», — добавила она.

Служба инспектора прекратить функционирование с 1 марта, но ее сотрудники будут перераспределены в двух новых службах, которые будут созданы вместо существующей, кроме самого инспектора и его заместителей.

«В результате законодательных изменений возникла несправедливая ситуация», — сказала президент Зурабишвили, выразив надежду, что инспектор сможет работать в одной из вновь созданных служб со «всеми гарантиями независимости».

«Решение, принятое в ее отношении, также определит степень независимости других сотрудников», — добавила она.

Что касается изменений в Законе «Об общих судах», Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что и здесь она считает «недостаточными основания для мотивированных замечаний правового характера».

Отметив, что «эти законодательные изменения также вызывают определенные вопросы», президент привела в качестве одного из примеров допущение избрания/назначения членов Высшего совета юстиции второй раз подряд.

По словам Саломе Зурабишвили, это изменение ставит вопрос о том, насколько повысит эта возможность степень независимости членов совета, но подчеркнула, что «президент не может принимать решение, основанное на подозрениях».

Президент Зурабишвили предупредила Парламент о рисках, которые содержит новая редакция закона, и напомнила, что «независимость и беспристрастность судей являются краеугольным камнем нашей демократии, и я хочу заверить всех, что буду очень внимательно относиться к процессу исполнения закона».

Парламент принял спорные законы на внеочередном заседании 30 декабря, что вызвало критику со стороны гражданского общества и международных партнеров. 3 января Посольство США в Грузии заявило, что этим шагом Грузинская мечта подорвала принцип подотчетности правительства.

Ответ Службы инспектора и АМЮГ

На решение президента Служба государственного инспектора ответила заявлением, в котором отметила, что «было ожидание, что президент Грузии наложит вето на указанный закон».

По заявлению службы, несмотря на то, что Грузинская мечта заявила, что преодолеет вето, «этот шаг со стороны президента Грузии был бы важен для демократического развития страны, укрепления независимых правозащитных институтов и предоставления дополнительных правовых гарантий избранным должностным лицам».

В то же время, по заявлению службы, после внесения мотивированных замечаний у Парламента была бы возможность еще раз задуматься и пересмотреть решение.

Председатель НПО Ассоциация молодых юристов Ника Симонишвили назвал отказ президента наложить вето «абсолютно непонятным», тем более на том фоне, когда сама же заявила, что не согласна с «некоторыми вопросами».

По его словам, решение Саломе Зурабишвили противоречит инициированному ею же процессу «национального согласия». «Расширение возможности властей вмешиваться в систему правосудия не уменьшит политическую поляризацию и политический кризис», — сказал он, добавив, что «это решение президента — шаг назад».

