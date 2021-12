ასლან ბჟანიამ „შინაგან საქმეთა მინისტრი“ თანამდებობიდან გადააყენა

ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერმა, ასლან ბჟანიამ დმიტრი დბარი „შინაგან საქმეთა მინისტრის“ თანამდებობიდან გაათავისუფლა და „სახელმწიფო დაცვის სამსახურის“ უფროსად გადაიყვანა. ინფორმაციას „აფსნი თუდეი“ ავრცელებს.

გადაწყვეტილებას წინ უძღვოდა ოპოზიციისა და ომის ვეტერანების რამდენიმეთვიანი მოწოდებები დბარის თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე მას შემდეგ, რაც ერთი მხრივ, მილიციელებსა და მეორე მხრივ, „დეპუტატებსა“ და ომის ვეტერანებს შორის სოხუმში 30 სექტემბერს დაპირისპირება მოხდა.

დბარის პირველი მოადგილე, რუსლან აჟიბა „შინაგან საქმეთა მინისტრის“ მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა.

