Центр Сухуми, Абхазия, Грузия. Фото: www.sukhumcity.ru
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Аслан Бжания отправил в отставку «министра внутренних дел»

02/12/2021 - 19:01
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Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания отправил в отставку Дмитрия Дбара с должности «министра внутренних дел» и перевел его на пост главы «Службы государственной охраны». Об этом сообщает «Апсны Тудей».

Принятию решения предшествовали несколько месяцев призывов оппозиции и ветеранов войны к увольнению Дбара после произошедшего 30 сентября в Сухуми инцидента, когда произошла конфронтация между милиционерами, с одной стороны, и «депутатами» и ветеранами войны.

Исполняющим обязанности министра внутренних дел назначен первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба.

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02/12/2021 - 19:01
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