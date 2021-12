Аслан Бжания отправил в отставку «министра внутренних дел»

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания отправил в отставку Дмитрия Дбара с должности «министра внутренних дел» и перевел его на пост главы «Службы государственной охраны». Об этом сообщает «Апсны Тудей».

Принятию решения предшествовали несколько месяцев призывов оппозиции и ветеранов войны к увольнению Дбара после произошедшего 30 сентября в Сухуми инцидента, когда произошла конфронтация между милиционерами, с одной стороны, и «депутатами» и ветеранами войны.

Исполняющим обязанности министра внутренних дел назначен первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба.

