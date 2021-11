მიხეილ სააკაშვილმა 18 ნოემბერს დროებით გონება დაკარგა და გლდანის პენიტენციურ კლინიკაში ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში იმყოფება. ინფორმაციას რეანიმატოლოგი რუსუდან ქილიფთარი ადასტურებს.

მასალა განახლდება

