ავღანეთიდან ევაკუაციის პროცესში საქართველო სატრანზიტო ცენტრის ფუნქციას ასრულებს 

საქართველოს მთავრობამ 26 აგვისტოს განაცხადა, რომ აქტიურად არის ჩართული ავღანეთიდან საევაკუაციო და ჰუმანიტარული პროცესების მართვაში და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დროებითი განთავსების ადგილებს სთავაზობს.

განცხადების თანახმად, ამისთვის თბილისის აეროპორტში განლაგდნენ ნატოს სამხედრო-სატრანსპორტო გადაზიდვების ორგანიზაციის სამხედრო-სატვირთო თვითმფრინავები, რომლებიც ქაბულის მიმართულებით ფრენებს ყოველდღიურად ასრულებენ. ამავე ინფორმაციით, დღემდე ქაბულიდან თბილისის აეროპორტში სხვადასხვა ჩარტერული რეისით 2 000-მდე მგზარია ევაკუირებული.

„თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და აეროპორტთან არსებული საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო ბაზაზე ჩამოყალიბდა რეგიონული სატრანზიტო ჰაბი, რომლის ფუნქციონირებაშიც მონაწილეობს ქართველი, ნორვეგიელი, შვედი და ნატო-ს წევრი სხვა ქვეყნების სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალი“, – ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის განცხადებაში.

ამასთან, „სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ნორვეგიის შეიარაღებული ძალების მიერ მოეწყო სატრანზიტო სამედიცინო დახმარების პუნქტი, რომელიც, საჭიროების შემთხვევაში, გამოყენებული იქნება ქაბულში არსებული ნორვეგიული სამხედრო ჰოსპიტლის ევაკუაციისას“.

This morning another plane landed at Oslo airport, carrying people who have been assisted in departing Kabul via Tbilisi. We appreciate the excellent cooperation with the Georgian authorities in facilitating these flights. @MFAgovge @SandAndresen pic.twitter.com/IV54O8j2oH

— Norway MFA (@NorwayMFA) August 24, 2021