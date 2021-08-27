В процессе эвакуации из Афганистана Грузия выступает в роли транзитного центра
Правительство Грузии сообщило 26 августа, что активно участвует в управлении процессом эвакуации из Афганистана и гуманитарными процессами и предлагает временное размещение представителям международных организаций.
Согласно сообщению, с этой целью в тбилисском аэропорту были расположены военные грузовые самолеты Организации военно-транспортных перевозок НАТО, которые выполняют ежедневные полеты в Кабул. По той же информации, до сегодняшнего дня до 2 000 пассажиров были эвакуированы из Кабула в Тбилисский вэропорт различными чартерными рейсами.
«В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием военного и гражданского персонала Грузии, Норвегии, Швеции и других стран НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Администрации правительства Грузии.
Кроме того, «Вооруженными силами Норвегии на территории военной базы создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле».
Грузинская сторона также согласилась на обращение нескольких международных организаций, в частности, Национального фонда демократии (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (ADB) и Всемирного банка (WB), оказать помощь их персоналу во время эвакуации и в процессе временного размещения на территории Грузии.
После того, как исламистско-фундаменталистское движение Талибан взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул, с помощью международного сообщества недавно была осуществлена эвакуация 22 граждан Грузии, остававшихся в Кабуле.
«Расходы, связанные с их пребыванием в Грузии, будут возмещены соответствующими международными организациями», — сказали в Администрации правительства Грузии.
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