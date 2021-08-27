В процессе эвакуации из Афганистана Грузия выступает в роли транзитного центра

Правительство Грузии сообщило 26 августа, что активно участвует в управлении процессом эвакуации из Афганистана и гуманитарными процессами и предлагает временное размещение представителям международных организаций.

Согласно сообщению, с этой целью в тбилисском аэропорту были расположены военные грузовые самолеты Организации военно-транспортных перевозок НАТО, которые выполняют ежедневные полеты в Кабул. По той же информации, до сегодняшнего дня до 2 000 пассажиров были эвакуированы из Кабула в Тбилисский вэропорт различными чартерными рейсами.

«В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием военного и гражданского персонала Грузии, Норвегии, Швеции и других стран НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Администрации правительства Грузии.

Кроме того, «Вооруженными силами Норвегии на территории военной базы создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле».

This morning another plane landed at Oslo airport, carrying people who have been assisted in departing Kabul via Tbilisi. We appreciate the excellent cooperation with the Georgian authorities in facilitating these flights. @MFAgovge @SandAndresen pic.twitter.com/IV54O8j2oH — Norway MFA (@NorwayMFA) August 24, 2021

Грузинская сторона также согласилась на обращение нескольких международных организаций, в частности, Национального фонда демократии (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (ADB) и Всемирного банка (WB), оказать помощь их персоналу во время эвакуации и в процессе временного размещения на территории Грузии.

После того, как исламистско-фундаменталистское движение Талибан взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул, с помощью международного сообщества недавно была осуществлена эвакуация 22 граждан Грузии, остававшихся в Кабуле.

«Расходы, связанные с их пребыванием в Грузии, будут возмещены соответствующими международными организациями», — сказали в Администрации правительства Грузии.

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