ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შედის, 19 აპრილის შეთანხმებას ხელს არ აწერს

ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში 30 მაისს პოლიტიკურის საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფიგზე განაცხადეს, რომ პარტია შვიდთვიან ბოიკოტს წყვეტს და პარლამენტში შედის.

პარტიის თავმჯდომარემ, ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მოცემულ მომენტში „ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება“ მიიღო, რომელიც „კომფორტის ზონას“ არ დაუტოვებს „ოლიგარქ“ ბიძინა ივანიშვილს. პარტიის ლიდერმა გადაწყვეტილების მიზეზად ქვეყნის წინაშე არსებული ეკონომიკური პრობლემებიც დაასახელა და „ყველა დონეზე“ ბრძოლის პირობა დადო.

მიუხედავად საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართვისა, ნაციონალური მოძრაობა ევროკავშირის მედიაციით მმართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმების დოკუმენტზე ხელს არ მოაწერს.

გაგრძელება იქნება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)