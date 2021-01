ზურაბ პოლოლიკაშვილი მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურად მდივნად მეორედ აირჩიეს

ზურაბ პოლოლიკაშვილი 19 იანვარს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (UNWTO) გენერალურ მდივნის თანამდებობაზე 2022-2025 წლებისთვის ხელმეორედ აირჩიეს.

პოლოლიკაშვილმა, რომელიც ამ პოსტზე საქართველომ წარადგინა ორგანიზაციის 113-ე სხდომაზე აღმასრულებელმა საბჭომ ფარული კენჭისყრით ხმების 76%-ით აირჩია. მისი კონკურენტი ბაჰრეინის სამეფოს მიერ ნომინირებული კანდიდატი შაიხა მაი ბინთ მოჰამედ ალ ხალიფა იყო.

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეას 24-ე სესიაზე წარედგინება, რომელიც მაროკოში წლის ბოლოს გაიმართება.

„ეროვნული ინტერესების დღის წესრიგის სათავეში ტურიზმის დაყენება მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, რამდენადაც ჩვენ ერთობლივად ვცდილობთ [კოვიდ-19-ის პანდემიის] კრიზისიდან გამოსვლას“, – დაწერა Twitter-ზე პოლილიკაშვილმა ხელახლა არჩევამდე.

The #UNWTO Executive Council has voted for Secretary-General @pololikashvili to lead #UNWTO for four more years, with Members backing his vision for the ‘restart and rethink’ of tourism.

The election concluded the 113 #UNWTOEC where we advance and lead the #RestartTourism. pic.twitter.com/OpSa8spdN5

