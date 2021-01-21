Зураб Пололикашвили избран генеральным секретарем Всемирной туристской организации во второй раз

Зураб Пололикашвили 19 января был переизбран генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) на 2022-2025 годы.

Пололикашвили, который был выдвинут на этот пост Грузией, был избран на этот пост на 113-й сессии Исполнительным советом организации в результате тайного голосования, 76% голосов. Его конкурентом был кандидат женщина, выдвинутая Королевством Бахрейн – Шейха Мэй Бинт Мухаммед Аль Халифа.

Решение Исполнительного совета будет представлено Генеральной Ассамблее Всемирной туристской организации ООН для утверждения на 24-й сессии, которая состоится в Марокко в конце года.

«Выдвижение туризма во главу угла повестки дня национальных интересов сыграет важную роль в нашей совместной работе, поскольку мы совместно пытаемся найти выход из кризиса (вызванного пандемией Ковид-19)», – написал Полиликашвили в Твиттере перед переизбранием.

The #UNWTO Executive Council has voted for Secretary-General @pololikashvili to lead #UNWTO for four more years, with Members backing his vision for the ‘restart and rethink’ of tourism.



The election concluded the 113 #UNWTOEC where we advance and lead the #RestartTourism. pic.twitter.com/OpSa8spdN5 — World Tourism Organization (@UNWTO) January 19, 2021

До своего избрания генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН в 2018 году Пололикашвили был послом Грузии в Испании в 2012-2017 годах. Ранее в 2009-2010 годах он был министром экономики, а в 2005-2006 годах – занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Всемирная туристская организация ООН – специализированное агентство ООН, которое отвечает за продвижение ответственного, устойчивого и всеобщего туризма. В состав организации входят 159 стран, 6 ассоциированных и 500 аффилированных членов, представляющих частный сектор, образовательные институты, туристические ассоциации и местные органы управления туризмом.

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